Il Milan ha un nuovo obiettivo per l’attacco: piace Samu Castillejo del Villarreal. E’ lo spagnolo l’alternativa a Suso e Callejon

Suso via dal Milan? La fascia destra d’attacco del Milan potrebbe continuare a parlare spagnolo. I rossoneri seguono Samu Castillejo e José Maria Callejon. Il mercato del Milan si muove silenzioso. Massimiliano Mirabelli non resta a guardare e lavora sotto traccia per rinforzare il Milan. In attesa della sentenza Uefa che dirà se i rossoneri potranno o meno giocare l’Europa League l’anno prossimo (ma la squalifica potrebbe essere lunga), il ds milanista è alle prese con le trattative di mercato e secondo Sky Sport, uno dei nomi cerchiati in rosso sulla sua lista è quello di Samu Castillejo.

Il classe 1995 del Villareal ricorda molto Suso, sia per caratteristiche che per struttura fisica. Il giocatore, esterno mancino che ama partire da destra per poi rientrare, potrebbe essere l’erede naturale di Suso. Lo spagnolo del Milan ha una clausola da 38 milioni di euro e può lasciare il club rossonero in estate. Il giocatore è stato vicino al passaggio al Napoli nella passata stagione e ha realizzato sei gol e sette assist nelle trenta partite giocate in Liga, nell’ultima annata. I rapporti con il Villarreal sono buoni e potrebbe essere tirato in ballo anche Carlos Bacca, in prestito agli spagnoli. L’alternativa a Samu Castillejo rimane Callejon del Napoli.