Castrovilli mastica amaro: «Questi sono due punti persi»

Gaetano Castrovilli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio ottenuto contro il Brescia al Franchi

Gaetano Castrovilli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio ottenuto contro il Brescia. Le parole del centrocampista viola.

«Il ritorno? E’ stata un’emozione, ma abbiamo fato anche tanta fatica. Abbiamo fatto una mini preparazione e ci sta di far fatica all’inizio. Intesa con Ribery, Chiesa e Vlahovic? Mettiamo in difficoltà gli avversari con scambi palla a terra, ma dobbiamo essere più concreti. Il rammarico? Dobbiamo essere più concreti, lo dico anche a me stesso che ho avuto due occasioni: abbiamo perso due punti».