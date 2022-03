Causio: «Mancini deve restare, niente analogie con Ventura»

Franco Causio, ex calciatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Rai Radio 1 nella trasmissione Radio Anch’io Sport

Franco Causio, ex calciatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Rai Radio 1 nella trasmissione Radio Anch’io Sport. Le sue dichiarazioni:

MANCINI – «Per me deve continuare il lavoro fatto fino ad ora. Sicuramente la squadra non è stata quella brillante come all’Europeo. Non si possono fare analogie con Ventura. ».

ITALIA – «Le cause possono essere molteplici. Dal 2010 non andiamo avanti nelle coppe Europee. Ci manca velocità e ritmo. Settori giovanili che dovrebbero essere più curati e se io fossi alla presidenza metterei anche un limite di giocatori stranieri e almeno 7/8 italiani in campo. Noi manchiamo di cultura dei settore giovanili. Mancano i centri federali».

TORNEO USA – «Viene fatto per questioni di denaro».