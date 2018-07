Il Napoli tenta il grande colpo in attacco nonostante le smentite di Aurelio De Laurentiis. Cavani e Benzema i nomi

Grande colpo in attacco per il Napoli? I tifosi sognano la risposta di Aurelio De Laurentiis alla Juventus dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo e continuano a sognare il ritorno di Edinson Cavani in azzurro. Ieri il presidente ha tenuta aperta una fiammella: «Ha il mio numero, se vuole tornare può chiamarmi ma deve ridursi lo stipendio. Poi però deve anche mettermi nelle condizioni di trattare con il Paris Saint Germain, sempre se avranno intenzione di cederlo. Ma è difficile perché non si è fatto molti scrupoli quando è andato via per guadagnare il triplo».

Secondo Il Corriere dello Sport però qualcosa bolle in pentola. ADL, uomo di spettacolo, sta preparando il grande colpo di scena. L’alternativa al Matador rimane sempre Karim Benzema. Il centravanti francese è stimato da Carlo Ancelotti, che lo ha già allenato, e potrebbe lasciare Madrid in vista di un rinnovamento in attacco che potrebbe portare due nuovi campioni al Real dopo l’addio di CR7. In città avvistamenti continui del Matador, segno di una voglia matta di riabbracciare Cavani. De Laurentiis ha fatto il primo passo, pubblico. Ora sta al Matador uscire allo scoperto.