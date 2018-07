Cavani senior ammicca al Napoli: «Mio figlio è stato felice solo lì»

I rumors del ritorno di Edinson Cavani sono insistenti in questi giorni, il padre del centravanti del Paris Saint-Germain ha gettato altra benzina sul fuoco

La ricerca della felicità, oltre ad essere il titolo di un noto film, sembra essere una costante nella breve vita calcistica dei giocatori. I quali, spesso e volentieri, oltre a tenere in considerazione l’aspetto economico, scelgono una squadra perchè può garantirgli una migliore qualità di vita. Capita, magari, anche di far ritorno in posti in cui si è stati bene. E questo potrebbe essere il caso di Edinson Cavani, grande amore, mai dimenticato, della città di Napoli.

Ci ha pensato il padre del centravanti di Paris Saint-Germain ed Uruguay, il signor Luis Cavani, ad aprire ad un eventuale ritorno all’ombra del Vesuvio: «Lo dico e lo ripeto sempre. Mio figlio è un calciatore che si è sempre sacrificato, l’unica squadra in cui Edi è stato felice ed è riuscito ad essere se stesso è stata il Napoli. Poi è stato bene anche nel Palermo, dov’era ritenuto importante». Leggendo tra le righe, dunque, s’intuisce che col Paris Saint-Germain le cose non vanno per il meglio e che lì Edinson è ritenuto uno dei tanti. Ancelotti avrebbe chiesto un 31enne esperto, che sia la volta buona per il ritorno?