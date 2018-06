De Laurentiis svela: «Ancelotti vuole un 31enne». Benzema o Vidal?

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha svelato un importante retroscena sul mercato degli azzurri

Karim Benzema al Napoli? Arturo Vidal al Napoli? Secondo Carlo Ancelotti c’è un grande calciatore da acquistare. Il Napoli potrebbe puntare, su consiglio di Carletto, che sarà tesserato ufficialmente dal 1° luglio con il club azzurro e in seguito Sarri potrà rescindere per giusta causa, firmando così per il Chelsea, su uno tra Karim Benzema e Arturo Vidal. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, si ‘diverte’ con i giornalisti e li fa ammattire.

Il presidente ha svelato a La Repubblica una confessione di Carlo Ancelotti. Il tecnico ha detto al presidente di acquistare un calciatore 31enne: «Carlo mi ha detto che per essere competitivi in Champions un trentunenne lo dobbiamo prendere». Secondo molti il 31enne in questione sarebbe Karim Benzema, centravanti del Real Madrid. Il francese potrebbe lasciare il suo attuale club e approdare al Napoli: lo sponsor principale sarebbe proprio Carletto Ancelotti.