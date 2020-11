Ceferin incredulo: «Risultato incredibile giocare il 97% delle partite»

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha parlato del protocollo adottato in Europa per consentire di proseguire con il calcio

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha parlato del protocollo adottato e dei risultati ottenuti. Le sue parole riportate da Rai Sport.

«È stato un risultato incredibile riuscire a giocare oltre il 97% delle partite come da programma. Anche il numero di test positivi è estremamente basso, inferiore all’1%. Il protocollo ‘Return to Play’ che abbiamo messo in atto è solido e garantisce la sicurezza di tutti coloro che sono coinvolti, anche in questi tempi difficili in cui la pandemia sta progredendo in tutto il continente e ci dà fiducia che le nostre competizioni si svolgeranno come pianificato. È un omaggio alle persone coinvolte e dimostra che le partite possono essere giocate in sicurezza».