Ceferin sorride: «Uefa troppo severa con il Milan? Il sistema funziona»

Il presidente della Uefa Ceferin commenta con soddisfazione la vicenda che ha visto coinvolto il Milan con il Tas di Losanna

In casa Milan i conti sono tornati ad essere verdi e la dirigenza rossonera può sorridere. Leonardo e Maldini in coro chiamano l’obiettivo Champions League, magari passando per quell’Europa League conquistata sul campo la scorsa stagione, revocata dalla Camera Giudicante dell’Uefa e restituita dal TAS di Losanna. Proprio su questa burrascosa vicenda torna il presidente della federazione europea Aleksandr Ceferin, che in un’intervista concessa a Il Corriere dello Sport non nasconde soddisfazione per le modalità con cui si è sviluppata la questione: «La ragione per il quale è stato introdotto il Fair Play Finanziario è stata in primo luogo l’instabilità dei club di calcio europei. I regolamenti del FPF e del sistema di licenze per club della Uefa hanno aiutato molti club a migliorare la propria stabilità finanziaria obbligandoli a non spendere più di quanto guadagnassero. Il risultato è stato un incommensurabile miglioramento della salute del calcio europeo».

Il numero uno dell’Uefa aggiunge: «Adesso è il momento di compiere il passo successivo ed è per questo che recentemente abbiamo dato un’ulteriore stretta ai regolamenti, aumentando la trasparenza dei club attraverso l’obbligo di pubblicare le proprie informazioni finanziarie, compresi i pagamenti agli agenti. Ci sarà una maggiore armonizzazione dei principi finanziari e contabili nelle specifiche transazioni calcistiche, come dei requisiti contabili specifici per il trasferimento dei giocatori. Questo aumenterà la trasparenza di tali accordi e assicurerà che tutti i club vengano giudicati sulla base degli stessi criteri». A Ceferin gli viene poi chiesto se secondo lui la Uefa è stata troppo severa e rigida con il Milan: «Il sistema è del tutto indipendente e credo che tutti debbano apprezzare il fatto che questo caso ha dimostrato che funziona».

Il futuro è roseo per il Diavolo che ora dovrà iniziare a cercare un nuovo amministratore delegato: il presidente Paolo Scaroni ha confermato nuovi contatti con Gazidis (Arsenal) e Gandini (Roma), con uno dei due che sarà investito della nuova carica. Primo passo per andare poi a discutere nei prossimi mesi un nuovo accordo con l’Uefa: voluntary o settlement, dalle sorti di questo incontro si capirà quali saranno le reali possibilità dei rossoneri nei prossimi mercati e se colpi come Milinkovic-Savic, potranno diventare realtà o rimanere solo semplici sogni.