Roma, la difesa balla, Celik non ne fa una giusta e la critica lo stronca: le pagelle

Le pagelle di Celik nella sconfitta di Coppa Italia della Roma contro il Milan: il difensore colpevole in occasione dei primi due gol

Notte da incubo per Celik: Ranieri lo schiera al posto di Mancini ma il difensore turco contro il Milan sbanda su tutta la linea: Pulisic e Theo Hernandez dalla sua parte fanno quello che vogliono, sbaglia a muoversi in occasione di entrambi gol di Abrahams e dimostra il motivo per cui la Roma si è mossa così tanto sul mercato per rinforzare la difesa.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 4.5 – «Fa disperare Ranieri, in ritardo in chiusura e banale in fase propositiva. Sale tardi sull’1-0 e resta fermo pure sul raddoppio rossonero».

CORRIERE DELLO SPORT 5 – «Ha limiti ormai noti. E l’errore ci scappa spesso. Là dietro è uno degli anelli deboli, soprattutto se non ha assistenza».

TUTTOSPORT 4.5 – «Centrali da incubo capitolo primo: affettato da Theo e Pulisic».

CORRIERE DELLA SERA 4 – «Scelta sbagliata per sostituire Mancini. Theo crossa dalla sua parte per l’1-0 e non mette in offside Abraham sul 2-0».

LA REPUBBLICA 5 – «Non è tranquillo».