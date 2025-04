Celje Fiorentina, Lorenzo Amoruso: «La Viola non deve sbagliare l’approccio. L’avversario deve capire immediatamente una cosa precisa»

Celje Fiorentina, le parole di Lorenzo Amoruso sulla sfida di questa sera di Conference League: «La Viola non deve sbagliare l’approccio»

Celje Fiorentina di oggi mette alla prova la squadra di Palladino nell’operazione conquista della finale di Conference League (e sarebbe il terzo anno consecutivo). Lorenzo Amoruso, ex difensore viola, analizza su La Gazzetta dello Sport le insidie della sfida d’andata, che andrà in scena alle ore 21 e che vale come un esame di maturità.

LA VIOLA É FAVORITA – «Non c’è una chiave precisa, ma deve scattare qualcosa nella testa dei calciatori, perché in campo ci vanno loro. Quel che è mancato alla Fiorentina quest’anno nelle partite con le piccole è stata l’applicazione e anche un po’ di coraggio. I giocatori non devono mai sottostimare l’avversario».

LA COSA FONDAMENTALE – «L’approccio iniziale. Devi entrare in campo e far capire che non è aria, con cattiveria. La partita la facciamo noi. Bisogna partire forte. Il Celje è una squadra normale, che non ha storia e non ha fenomeni. Deve avere la sensazione che la partita non la può vincere».