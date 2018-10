Roma, aria di cessioni: le big su Cengiz Under, rischia anche Schick

La Roma pensa anche alle cessioni. Il club giallorosso potrebbe cedere Cengiz Under ma anche Patrik Schick

Aria di cessioni in casa Roma? Il club giallorosso in questi giorni sta pianificando il futuro. I dirigenti sono a Boston dove hanno incontrato il presidente James Pallotta per fare il punto della situazione tra stadio, strategia e calciomercato. Secondo Il Corriere dello Sport, i giallorossi, a giugno, potrebbero cedere due pezzi pregiati dell’attacco. Cengiz Under è uno dei più corteggiati. Il turco non ha ancora ingranato ma piace tantissimo all’estero. Arsenal, Manchester City ma soprattutto Bayern Monaco sono sulle sue tracce ormai da diversi mesi.

Il club bavarese sembra essere quello maggiormente interessato ma deve preparare una spesa importante perché la Roma chiede almeno 50 milioni di euro per lasciar andare il gioiellino turco. Attenzione poi alla situazione relativa a Patrik Schick. L’attaccante classe ’96 era atteso al riscatto ma sta deludendo, ancora una volta. Il giocatore non trova spazio perché chiuso da Dzeko e potrebbe lasciare la Roma per andare a giocare con maggiore continuità altrove. Il giocatore continua a segnare in Nazionale mentre nella Roma è un oggetto misterioso. Iniziano a circolare le prime voci: possibile un prestito a giugno, difficile la sua partenza a gennaio.