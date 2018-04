Morgan De Sanctis è fiducioso in vista di Liverpool-Roma, andata delle semifinali di Champions League: ecco le parole del team manager giallorosso

Dopo la remuntada spettacolare sul Barcellona ai quarti, la Roma è attesa domani dalla trasferta di Anfield Road contro il Liverpool, andata delle semifinali di Champions League. Grande fiducia in casa giallorossa in vista del confronto con i Reds, con il dirigente Morgan de Sanctis che ha fatto il punto sulla formazione di Eusebio Di Francesco.

Ecco le parole del team manager giallorosso a margine di un incontro con la squadra arbitrale presso il Coni: «La squadra si sta allenando: sono tutti concentrati, si stanno preparando al meglio per la sfida di domani. C’è tempo per la tensione: la squadra è esperta, sarà nelle condizioni migliori per approcciare la partita. La vittoria del Napoli contro la Juventus? Io penso solo alla Roma: non ho nulla da dire sul Napoli».