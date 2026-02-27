Champions League, senza Inter e Juve crollano gli ascolti: Sky e Amazon temono un flop

Champions League orfana delle big italiane: rischio tonfo negli ascolti per Sky e Amazon. Le ultimissime notizie

L’eliminazione di Inter e Juventus dalla Champions League non incide solo sulle ambizioni sportive delle due squadre, ma avrà un impatto diretto anche sugli ascolti televisivi di Sky e Amazon fino al termine della stagione. Dopo l’exploit dello scorso anno, quando la corsa dell’Inter fino alla finale di Monaco compensò l’assenza di altre italiane nelle fasi avanzate, quest’anno l’unica rappresentante rimasta è l’Atalanta. Una situazione che espone le pay‑tv al rischio di un calo significativo di spettatori, considerando che hanno perso in un colpo solo la prima e la seconda squadra più seguite d’Italia.

Il confronto con i dati dei playoff di Champions è eloquente. Le partite di Juventus e Inter hanno superato il milione di spettatori su Sky, mentre l’Atalanta si è fermata a numeri molto più contenuti: 322.000 spettatori all’andata contro il Borussia Dortmund e 643.000 al ritorno. I bianconeri, pur giocando alle 18.45 – una fascia oraria meno favorevole rispetto alle 21.00 – hanno comunque superato quota un milione, evidenziando il divario di interesse rispetto alla Dea. Anche se gli ascolti dei bergamaschi potrebbero crescere agli ottavi, soprattutto in caso di sfida di prestigio contro Arsenal o Bayern Monaco, è difficile immaginare che possano avvicinarsi ai livelli garantiti da Inter e Juventus.

La presenza di una sola italiana nella competizione avrà inoltre un effetto collaterale sul palinsesto: nei due mercoledì dedicati agli ottavi, una volta Sky e una volta Prime Video proporranno esclusivamente match tra squadre straniere, privando le emittenti del traino garantito dalle formazioni italiane. Una combinazione di fattori che rende questa fase della Champions una delle meno appetibili degli ultimi anni per il pubblico televisivo.