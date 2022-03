Champions League, Capello non è convinto: «Non hanno l’X Factor»

Champions League, l’ex allenatore campione d’Europa con il Milan Fabio Capello non è convinto dalle squadre in campo: «Non hanno l’X Factor»

L’ex allenatore di Milan e Real Madrid Fabio Capello ha parlato nel corso del Champions League Show di Sky delle sfide di stasera. Ecco le sue parole.

LE DICHIARAZIONI – «Il Manchester United mi è piaciuto molto contro il Tottenham, ma la formazione di questa sera è completamente diversa, quindi c’è poco da dire. Credo sarà una partita molto equilibrata. A prescindere, secondo me nessuna delle quattro squadre che giocheranno stasera ha il cosiddetto X Factor per arrivare in finale».