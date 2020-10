Champions League, ecco l’arbitro di Inter-Borussia Mönchengladbach

Per il debutto in Champions League l’Inter ritrova l’arbitro che curiosamente aveva diretto l’ultima sfida della scorsa edizione della massima competizione europea

La UEFA ha reso noto la designazione per Inter-Borussia Mönchengladbach, prima partita in Champions League della squadra nerazzurra in programma mercoledì sera.

A dirigere la sfida sarà l’olandese Björn Kuipers, lo stesso arbitro della sconfitta casalinga contro il Barcellona nell’ultima partita della fase a gironi della scorsa edizione.