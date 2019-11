Champions League e Europa League: cinque squadre per quattro posti

Champions League e Europa League: cinque squadre in lizza per quattro posti per la partecipazione alle coppe europee

Cinque squadre per quattro posti. Questo, per ora, dice la classifica di Serie A per la qualificazione alle coppe europee.

Champions League

Al momento, Lazio e Cagliari sarebbero qualificate in Champions League, appaiate a 24 punti. La squadra di Simone Inzaghi sembra davvero essere la candidata numero 1 per il terzo posto, dato l’avvio stentato del Napoli. Il Cagliari di Maran ha sorpreso tutti: sette vittorie, tre pareggi e solo due sconfitte per i sardi e un gioco ed un’autorevolezza davvero da grande squadra.

Europa League

Al quinto posto troviamo l’Atalanta, che si sta confermando a ottimi livelli nonostante il doppio impegno, campionato e Champions League. Appaiata a 22 punti la Roma di Paulo Fonseca: una squadra rinnovata, che sembra aver imbroccato la strada giusta per risorgere dopo un anno complicato. Il Napoli di Ancelotti, settimo con 19 punti, vive uno dei momenti più complicati dell’era De Laurentiis: dissidi tra società e giocatori e qualche gol sbagliato di troppo, hanno fatto scivolare gli azzurri a 5 punti dalla Champions. L’impressione è che se, e quando, il Napoli ritroverà la serenità, abbia la rosa migliore per ambire al posto in Champions League, ma la scalata comincia ad essere davvero dura.