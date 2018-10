Champions League: nella top 11 della settimana di ci sono 5 “italiani”

La Uefa ha comunicato l’undici migliore della seconda giornata della fase a gironi di Champions League in cui ha inserito 5 giocatori di squadre italiane

Le vittorie in Champions League nella seconda giornata della fase a gironi delle quattro italiane (Roma, Juventus, Napoli ed Inter) è sicuramente un risultato positivo per il nostro calcio. Un avvenimento che non si verificava da 13 anni (edizione 2005/2006), e che ha portato sicuramente i suoi effetti. Oltre all’incremento del punteggio nel ranking UEFA, difatti, nella top 11 della giornata di Champions League sono presenti ben 5 giocatori delle squadre italiane.

La Federazione europea ha comunicato da poco l’undici ideale di giornata, in base alle prestazioni in campo, e ha collocato al suo interno: Leonardo Bonucci e Paulo Dybala della Juventus, Alessandro Florenzi, Cengiz Under ed Edin Dzeko della Roma. Delle quattro società scese in campo in questa due giorni, però, sono presenti solo giocatori della Roma e della Juventus, nessuno invece di Inter e Napoli.