Champions League
Champions League, i risultati delle 18:45: colpo del Copenaghen in trasferta. Poker dell’Ajax al Qarabag. Il resoconto delle partite
Champions League, i risultati delle prime due sfide: solo vittorie esterne. Successi che non cambiano molto in chiave qualificazione
Un pomeriggio di Champions League ricco di gol e di emozioni. Il colpo del Copenaghen in casa del Villarreal fa sorridere il club danese e lo rilancia in chiave play-off. Nell’altra sfida poker dell’Ajax sul campo del Qarabag.
Qarabag-Ajax 2-4 (10′ Duran (Q), 39′ Dolberg, 47′ Matheus Silva (Q), 79′, 90′ Gloukh, 83′ Gaaei)
Villarreal-Copenaghen 2-3 (2′ Elyounoussi, 47′ Comesana (V), 48′ Achouri, 56′ Oluwaseyi, 90′ Cornelius)