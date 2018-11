Champions, Napoli-PSG: è sfida in attacco. Chi segna di più? Il trio Mertenes-Insigne-Milik o Mbappè-Cavani-Neymar

Nel match decisivo di Champions di martedì sera Napoli–PSG oltre alla sfida da dentro o fuori di due grandi squadre europee si aggiunge la sfida dei centravanti. Infatti la squadra partenopea può vantare il miglior attacco della serie A composto dal terzetto Mertenes, Insigne e Milik anche se i tre hanno giocato insieme solo due volte ed entrambe a gara in corso, contro Milan e Empoli, si dimostrano i migliori in campionato con 18 gol segnati sui 24 realizzati dal Napoli. Solo un club in Europa ha fatto meglio, proprio il PSG con il trio di centravanti composto da Mbappè, Cavani e Neymar con 24 gol segnati fino ad adesso.