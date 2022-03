Chelsea, tra gli acquirenti spunta anche Steve Pagliuca

Il Chelsea potrebbe avere presto un nuovo compratore: tanti i nomi in lizza e spunta anche l’ipotesi Steve Pagliuca

Il Chelsea potrebbe avere presto un nuovo compratore e almeno in sei sarebbero i potenziali acquirenti. In pole, come riportato dalla BBC, ci sarebbe Broughton ex presidente della British Airways.

Come rivelato da Sky, invece, tra i nomi ci sarebbe anche quello di Steve Pagliuca, che ha appena rilevato la maggioranza dell’Atalanta.