Chelsea, Cech: «Tuchel dovrebbe restare. Al nuovo proprietario chiedo una cosa»

Petr Cech, ex portiere e oggi dirigente del Chelsea, ha fatto il punto sulla situazione in casa Blues dopo il caos degli scorsi giorni

Ai microfoni di Sky Sports, Petr Cech ha fatto il punto sulla situazione in casa Chelsea.

LE PAROLE – «Thomas ha un contratto fino al 2024, ci è stato detto che i contratti saranno rispettati e quindi speriamo per questo di averlo ancora con noi in panchina. Poi domani le cose possono cambiare, quindi ad oggi la mia risposta potrebbe essere irrilevante. Sappiamo che nel calcio i dirigenti anno e vengono, così come capita ai proprietari di un club. Siamo in questa situazione e ci auguriamo che il nuovo proprietario arrivi per continuare l’eredità vincente di questo club».