Chelsea, Havertz: «Pagherò di tasca mia se sarà necessario per giocare»

Kai Havertz, fantasista del Chelsea, ha parlato in merito allo stato di incertezza finanziario che regna all’interno del club londinese

LE PAROLE – «Se ci sarà da pagare di tasca mia allora pagherò. Non è un problema, non penso lo sia per noi. La cosa più importante è giocare e credo che ci siano al mondo cose più difficili piuttosto che dover prendere un autobus o un aereo. Se ci sarà da pagare io lo farò senza problemi».