Calciomercato Napoli: Koulibaly e Zielinski sono finiti nel mirino del Chelsea pronta ad offrire 130 milioni

Il Napoli potrebbe presto perdere due dei suoi gioielli più preziosi. Koulibaly e Zielinski sono infatti finiti nel mirino del Chelsea di Roman Abramovich, intenzionato a regalare al suo allenatore Sarri gli ex pupilli. Secondo TEAMtalk.com, i Blues starebbero pensando di stanziare ben 130 milioni di euro per i due giocatori partenopei. Offerta, che se dovesse rivelarsi concreta, farebbe traballare non poco il muro di De Laurentiis sempre restio a sedersi ad un tavolo di trattativa per i suoi pezzi da 90. Discorsi comunque impostati per l’estate quando molti giocatori del Napoli potrebbero reputare conclusa la loro avventura in maglia azzurra.