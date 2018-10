Chelsea, Sarri recordman: imbattuto in Premier nelle prime 10 gare

L’allenatore del Chelsea Maurizio Sarri è il primo nella storia del club a riuscirci. Tattica e giocatori rinati, ecco la ricetta dei blues

Sarri continua a incantare Londra e il suo Chelsea. L’allenatore italiano è il primo nella storia del club a rimanere imbattuto per le prime 10 giornate del campionato. Sette vittorie e tre pareggi, con 24 gol fatti e 7 subiti. Non male per una squadra che l’anno scorso con Antonio Conte sembrava sull’orlo del baratro, con un quinto posto raggiunto a fatica e il mancato accesso alla Champions League. Un’immagine che fotografa solo parzialmente l’impatto avuto dall’ex tecnico del Napoli a Stamford Bridge.

Il 4 a 0 ai danni del Burnley di ieri, è abbastanza esemplificativo per mostrare il nuovo Chelsea di Maurizio Sarri. L’arrivo di Jorginho in estate ha trasformato i blues nella macchina perfetta per le idee del tecnico. E pensare che Eden Hazard, ritrovato con l’arrivo del tecnico campano (7 gol e 3 assist in Premier), non era neanche della gara. Morata è rinato, il tanto criticato Barkley sembra un nuovo giocatore, per la prima volta perfettamente integrato negli ingranaggi blues. Se poi succede che anche il canterano Loftus-Cheek segna 4 gol in due partite, allora forse si può veramente dire che Sarri è pronto a prendersi la Premier League.