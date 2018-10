I due quotidiani spagnoli sono concordi nell’annunciare che Antonio Conte sarà il sostituto di Lopetegui. Superato Santiago Solari

Dalla Spagna arrivano aggiornamenti in merito alla caldissima situazioni riguardante la panchina del Real Madrid. Le voci di oggi pomeriggio che davano come sfidanti alla pari Antonio Conte e Santiago Solari sono sempre più lontane secondo “As” e “Marca”. Sembra infatti che sarà proprio l’ex allenatore di Juventus e Chelsea a guidare i galacticos per il resto della stagione.

Nonostante una preferenza per l’ex bandiera blanca da parte dei giocatori, Perez ha preso la decisione di rivolgersi al tecnico italiano, in pieno contenzioso con i blues per liberarsi dal contratto. Lo staff di Conte è sicuro di poter risolvere la situazione a breve. Intanto, durante il cda del Real Madrid di lunedì, Lopetegui verrà definitivamente esonerato dopo la batosta storica contro i rivali del Barcellona. Se l’affaire Conte dovesse risolversi con i tempi previsti, l’allenatore potrebbe già essere in panchina per la sfida di Copa del Rey contro il Melilla di mercoledì.