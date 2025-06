Cherubini allontana le big: «Leoni dovrebbe restare a Parma, su Bonny la verità è questa»

Le parole di Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, sulle mosse di calciomercato del club emiliano. I dettagli

BONNY – «Lo sapevo ma è meglio commentare le notizie quando sono certe, non è un mistero che la trattativa è ben avviata con l’Inter ma è capitato troppe volte di far commenti su situazioni che poi non si concretizzano. Ci sono tante cose da fare ma la volontà dei due club è di chiudere l’operazione».

GIOVANI IN VETRINA – «La salvezza ha dato valore al lavoro fatto negli anni precedenti e tanti di questi ragazzi hanno avuto la giusta gratificazione. Non vorremmo perdere tanti nostri giocatori, la volontà del club è determinante ma c’è anche quella dei calciatori e degli agenti che può condizionare le operazioni. Continueremo la filosofia sui giovani, a gennaio però sono arrivati Djuric e Vogliacco, giocatori esperti. Krause ha mostrato flessibilità».

LEONI – «C’è anche interesse dall’estero. Abbiamo detto che il suo percorso, secondo noi, è appena iniziato a Parma e dovrebbe continuare. Ad oggi non abbiamo avuto né da Leoni né dal suo entourage segnali opposti, siamo convinti che possa rimanere a Parma, o comunque che sia la cosa migliore per il Parma e per il calciatore stesso. Il mercato inizia domani e tutto può succedere».

PELLEGRINO – «Un giocatore molto interessante, ha dimostrato grandissima capacità di adattamento, si è calato nel modo giusto e ha dato un contributo fondamentale per la salvezza. A oggi non ce l’ha chiesto nessuno e speriamo non ce lo chiedano».