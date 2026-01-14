Connect with us

Parma News

Chi è Filippo Rinaldi, portiere del Parma decisivo all’esordio contro il Napoli al Maradona. La sua storia

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

12 minuti ago

on

By

rinaldi

Chi è Filippo Rinaldi, portiere del Parma che è stato decisivo all’esordio contro il Napoli al Maradona. La sua storia e il suo identikit

La notte del “Diego Armando Maradona” ha consegnato alla Serie A un nuovo, inatteso protagonista. Nel pareggio strappato con i denti dal Parma contro i Campioni d’Italia, la copertina spetta di diritto a Filippo Rinaldi. Schierato a sorpresa dal primo minuto da Carlos Cuesta, Rinaldi ha risposto presente. Sulla carta terzo portiere nelle gerarchie dietro al titolare Zion Suzuki e al vice Corvi, il giovane estremo difensore non ha tremato di fronte alla bolgia di Fuorigrotta. Al contrario, si è reso autore di una prestazione maiuscola, risultando decisivo in più occasioni per mantenere inviolata la porta e permettere ai suoi di portare a casa un punto d’oro. L’abbraccio collettivo dei compagni al triplice fischio è l’immagine simbolo della sua serata perfetta.

Pagelle Napoli Parma: muro Rinaldi, McTominay non basta VOTI

L’identikit: fisico e contratto blindato

Ma chi è il nuovo guardiano dei ducali? Nato a Montecchio Emilia il 4 dicembre 2002, Filippo Rinaldi ha 23 anni e un fisico strutturato (188 centimetri) che gli garantisce esplosività e copertura dello specchio. Prodotto autentico del settore giovanile gialloblù, Rinaldi rappresenta il futuro del club, che ha deciso di puntare forte su di lui blindandolo con un contratto a lungo termine, valido fino al giugno 2029.

La carriera: l’ombra di Buffon e la gavetta in C

Il percorso di Rinaldi è un manuale di crescita graduale e costante. Aggregato alla prima squadra già nella stagione 2020-21 come terzo portiere (dietro a Sepe e Colombi), l’anno successivo ha vissuto un’esperienza formativa impareggiabile. Con il ritorno a Parma di Gianluigi Buffon, Rinaldi ha potuto allenarsi quotidianamente con il suo idolo, assorbendo consigli tecnici e mentali fondamentali per la sua maturazione.

Per farsi le ossa, però, è servita la provincia. Rinaldi ha costruito la sua affidabilità attraverso una lunga gavetta in Serie C, dove è diventato un veterano della categoria nonostante la giovane età. Con le maglie di Montevarchi, Piacenza, Olbia e Feralpisalò, ha collezionato ben 94 presenze, impreziosite da 25 clean sheet. Un bagaglio di esperienza di quasi 100 partite tra i professionisti che gli ha permesso di farsi trovare pronto all’appuntamento con la storia contro il Napoli.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Advertisement

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato3 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

andrea bargione andrea bargione
Juventus News1 giorno ago

Juve Cremonese, Andrea Bargione non ha dubbi e avvisa: «Giù le mani da Miretti» – VIDEO

Juve Cremonese, Andrea Bargione è categorico: «Miretti non si tocca». Il commento nel post gara del gionalista – VIDEO Nell’ultima...
Change privacy settings
×