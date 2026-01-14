Voti&Stats
Pagelle Napoli Parma: muro Rinaldi, McTominay non basta…VOTI
Pagelle Napoli Parma: i voti ai protagonisti del match, valido per il recupero della 16ª giornata di Serie A 2025/26
NAPOLI: Milinkovic-Savic 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Buongiorno 6; Mazzocchi 6 (58′ Neres 5,5) (90′ Lucca SV), Lobotka 6, McTominay 6,5, Olivera 5,5 (58′ Spinazzola 5,5); Politano 5,5 (78′ Vergara SV), Lang 5,5 (58′ Elmas 6); Hojlund 5,5. All. Stellini (Conte squalificato) 5,5.
PARMA: Rinaldi 7; Circati 5,5, Troilo 7 (69′ Delprato 6), Valenti 6; Britschgi 6, Keita 6, Estevez 6, Sorensen 6 (46′ Valeri 6), Ordonez 6 (90′ Benedyczak SV); Ondrejka 6 (59′ Bernabé 6); Cutrone 5,5 (59′ Pellegrino 5,5). All. Cuesta 7