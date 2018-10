Chi è Kathryn Mayorga, la donna che accusa Cristiano Ronaldo di stupro

Juventus: ritratto e biografia di Kathryn Mayorga, ovvero la donna americana, oggi 34enne, che ha accusato Cristiano Ronaldo di stupro per un fatto risalente al 2009 a Las Vegas

Il suo nome è dappertutto: Kathryn Mayorga nelle ultime settimane è salita alla ribalta della cronaca dopo le accuse di stupro, rese pubbliche, nei confronti di Cristiano Ronaldo. Di lei però fino a poco tempo non si sapeva moltissimo, se non qualcosa: americana, 34 anni, un’infanzia difficile ed un matrimonio fallito alle spalle. Chi è davvero Kathryn Mayorga allora? Di sicuro non soltanto la donna che il 12 giugno 2019 all’interno di un night club di Las Vegas ha incontrato Ronaldo, allora in predicato di passare dal Manchester United al Real Madrid, legando a lui – in un modo o nell’altro – il proprio destino da quel momento. La Mayorga è stata anche una ragazza dal passato complesso e, in pochi lo sanno, un’atleta che ai tempi della scuola si era dilettata anche con il calcio. Ecco allora qualche cenno della sua biografia resa nota negli ultimi giorni dai media.

Kathryn è nata a Las Vegas il 30 maggio 1984 ed ha un fratello più grande, Jason (37 anni). Sua madre Cheryl è una casalinga, mentre suo padre Larry un vigile del fuoco oggi in pensione. Della sua famiglia la Mayorga racconta: «We’re just simple people», ovvero «Siamo persone semplici». La sua infanzia però non è stata tutte rose e fiori a causa di un deficit dell’attenzione (quello che gli inglesi chiamano “ADD”, ovvero “Attention Deficit Disorder”) emerso sin dai primi giorni di scuola: per questo – ha spiegato la stessa Kathryn al Der Spiegel – il percorso di studi, arricchito da alcune esperienza da atleta nelle squadre locali di soccer e softball, è stato decisamente più complesso rispetto a quello dei coetanei. I problemi scolastici tuttavia non le hanno impedito di concludere il liceo e di iscriversi quindi all’Università del Nevada.

Chi è Kathryn Mayorga: la laurea in Giornalismo e l’ex marito

Nel 2008 la Mayorga si laurea in Giornalismo, senza però rinunciare anche al divertimento e alla vita notturna. Proprio negli anni universitari, un po’ per gioco e un po’ per mantenersi agli studi, Kathryn comincia a lavorare nei locali notturni e continuerà a farlo anche dopo la laurea. In quel periodo conosce un ragazzo di origini albanesi che di lì a poco, immediatamente dopo la conclusione del percorso universitario, diventerà suo marito: «Avevo 24 anni, mi ero appena laureata e sentivo il bisogno di sposarmi, avevo una sorta di pressione addosso», ha raccontato in proposito la Mayorga. All’inizio il rapporto col marito pare andare a gonfie vele, ma di lì a poco, nel giro di appena pochissimi mesi e per cause non meglio precisate, naufragherà in un divorzio lampo.

Kathryn torna dunque a casa dei genitori, in uno dei migliori quartieri di Las Vegas, continuando a dividersi tra alcuni lavori di moda e il ruolo di ragazza immagine all’interno dei locali più esclusivi della “Sin City” (la città del peccato, come è definita LV). Un periodo di relativa serenità dopo il burrascoso divorzio per l’allora giovane ragazza, che prende a viaggiare in giro per il mondo come modella e, nel contempo, a guadagnare anche bene. La sua vita però cambia quando, nel giugno 2009, viene chiamata a lavorare al Rain come hostess ai tavoli della zona vip: il ruolo di Katrhyn è quello di intrattenere facoltosi clienti portandoli a consumare champagne. In una di quelle serate conosce Ronaldo, in vacanza negli USA dopo la fine della stagione, che poco dopo la inviterà nella notte del 12 giugno 2009 nella suite 57306 del Palms Casino Resort, dove alloggia. Lì, secondo il racconto della Mayorga, si sarebbe consumato lo stupro.

Chi è Kathryn Mayorga oggi: il presunto stupro di Ronaldo e la depressione

Secondo quanto dichiarato da Kathryn, verso le 3 di notte CR7 l’avrebbe costretta a consumare un rapporto anale contro la sua volontà. Nei giorni seguenti il portoghese si sarebbe poi accordato con lei tramite un accordo di non divulgazione: la Mayorga si impegnava a non raccontare i dettagli di quanto avvenuto quella notte alla stampa in cambio di una somma di denaro stabilita (circa 375mila dollari) versata direttamente da Ronaldo. Allegato all’accordo anche un test dell’HIV, preteso a quanto pare dai legali della donna per rassicurarla sulle condizioni di salute dell’asso di Madeira.

Da quel momento in poi le strade di Kathryn e Ronaldo si sono separate, fino alle scorse settimane. La Mayorga ha continuato a lavorare per un po’ come hostess e ragazza immagine nei locali di Las Vegas, prima di iniziare la carriera di maestra in una scuola elementare, la Clark County School, salvo poi lasciare l’insegnamento qualche giorno fa poco dopo l’esplosione del caso Ronaldo seguito alla sua denuncia pubblica e sostenuta dal movimento americano per i diritti della donne #MeToo. Stando al racconto dei suoi avvocati, la donna nel periodo successivo al presunto stupro subito dall’attuale attaccante della Juventus avrebbe avuto problemi di relazioni interpersonali e lavorative e sofferto di depressione ed alcolismo, sino a tentare addirittura il suicidio. Una storia controversa e travagliata di cui non è stata ancora scritta la fine.