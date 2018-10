Chiellini: «Ronaldo ha colmato un vuoto, non immaginavo Higuain così»

Juventus: nel corso di una intervista a La Stampa il capitano Giorgio Chiellini si è soffermato, oltre che sui primi mesi bianconeri di Cristiano Ronaldo, anche sugli ex…

Dieci vittorie su dieci tra campionato e Champions League: la Juventus di inizio stagione è una furia indomabile. Anzi, di più: secondo qualcuno imbattibile. A chi ritiene che i bianconeri non si possano sconfiggere in alcuna maniera, ha risposto stamane Giorgio Chiellini nel corso di una intervista per La Stampa. Il capitano juventino ha affrontano vari temi, partendo però da un concetto banale ma a suo modo imprescindibile: «Juve imbattibile? Assolutamente no. Se non affrontiamo le partite nel modo giusto, se non ci mettiamo la testa, diventiamo vulnerabili come tutti. Barcellona e Real Madrid insegnano».

Di certo però l’arrivo di Cristiano Ronaldo ha datto una bella scossa all’ambiente: se la prima già la Juve era forte, ora… «CR7 stupisce: era già significativa la scelta di rimettersi in gioco a 33 anni. La sua personalità vincente è riuscita a colmare il vuoto lasciato nel gruppo dall’addio di Gigi Buffon: Cristiano è un faro, un riferimento, trascina positivamente con un atteggiamento che per lui è normale. La nostra partenza non è casuale: oltre ai 4 gol, ai 4 assist e ai 100 tiri c’è l’esempio. Lo vedo sereno, lavora con il sorriso». Napoli, Inter e Roma possono essere le rivali Scudetto, ma secondo Chiellini c’è pure il Milan dell’ex compagno Gonzalo Higuain, uno di quelli di cui è impossibile parlar male: «È una bella persona, tutta la Juve gli è grata. Per me è stato sorprendente scoprire un numero nove così generoso e altruista: da avversario, non lo immaginavo». Chiosa sull’addio di Beppe Marotta: «Il direttore, con le sue capacità professionali e umane, può fare tutto. In tanti anni, mai sentito nessuno parlarne male. Non mi aspettavo l’addio, provo gratitudine e affetto».