Chiellini a Sky prima di Juventus Roma: «Oggi servirà fare questo! Spalletti? Dall’alto della sua esperienza ha dato soluzioni. Cena? Speriamo che…»

2 ore ago

Chiellini a Sky prima di Juventus Roma: le parole del dirigente bianconero a pochi minuti dal big match della sedicesima giornata

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Roma Juventus, Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy del club bianconero, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare una sfida chiave della stagione. Tra duelli, aggressività avversaria e qualità offensive, l’ex capitano ha delineato le chiavi tattiche del match e fatto il punto sul momento della squadra.

LA PARTITA CONTRO LA ROMA«È una partita importante, questo è indubbio. Dovremo matchare i duelli, la loro grande aggressività e portarli non sempre dove vogliono loro. Abbiamo qualità e dovremo cercare di rompere questo giocattolo quasi perfetto».

CENA DOPO LA GARA«Sì, poi con le vongole vedremo cosa succederà».

L’APPORTO DI SPALLETTI«Dall’alto della sua esperienza ha dato soluzioni ai giocatori convincendoli che se fanno quello che provano durante la settimana riesce. Questa è stata la prima settimana nella quale ha potuto lavorare e li ha stressati in senso buono. Bologna è stata una delle prime partite nella quale siamo stati convincenti, poi ci sono anche gli avversari da affrontare e sappiamo quanto sarà difficile. Però abbiamo un grande potenziale davanti, che credo non farà stare tranquilli neanche loro».

