Chiellini a Sky prima di Juventus Roma: «Oggi servirà fare questo! Spalletti? Dall’alto della sua esperienza ha dato soluzioni. Cena? Speriamo che…»
Chiellini a Sky prima di Juventus Roma: le parole del dirigente bianconero a pochi minuti dal big match della sedicesima giornata
A pochi minuti dal fischio d’inizio di Roma Juventus, Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy del club bianconero, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare una sfida chiave della stagione. Tra duelli, aggressività avversaria e qualità offensive, l’ex capitano ha delineato le chiavi tattiche del match e fatto il punto sul momento della squadra.
LA PARTITA CONTRO LA ROMA – «È una partita importante, questo è indubbio. Dovremo matchare i duelli, la loro grande aggressività e portarli non sempre dove vogliono loro. Abbiamo qualità e dovremo cercare di rompere questo giocattolo quasi perfetto».
CENA DOPO LA GARA – «Sì, poi con le vongole vedremo cosa succederà».
L’APPORTO DI SPALLETTI – «Dall’alto della sua esperienza ha dato soluzioni ai giocatori convincendoli che se fanno quello che provano durante la settimana riesce. Questa è stata la prima settimana nella quale ha potuto lavorare e li ha stressati in senso buono. Bologna è stata una delle prime partite nella quale siamo stati convincenti, poi ci sono anche gli avversari da affrontare e sappiamo quanto sarà difficile. Però abbiamo un grande potenziale davanti, che credo non farà stare tranquilli neanche loro».
