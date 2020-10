Chiesa Juve: i viola dicono no a De Sciglio e Rugani e chiedono Demiral

Si continua a trattare sull’asse Torino Firenze per provare a portare Federico Chiesa alla corte di Andrea Pirlo

Juve e Fiorentina sono alla ricerca della quadra per il trasferimento di Federico Chiesa in bianconero. Come riporta Gianluca Di Marzio, I bianconeri hanno proposto Rugani e De Sciglio come contropartite dell’affare ma i viola hanno detto no e hanno invece chiesto Demiral (anche in questo caso è arrivata una risposta negativa).

I contatti tra le parti proseguono senza sosta. L’esterno viola sarà l’obiettivo di Paratici fino all’ultimo giorno di mercato. In caso di partenza del classe 1997, l’eventuale sostituto potrebbe essere Callejon, che sembrava vicino al ritorno in Spagna, a cui i viola pensano da qualche giorno. Lo spagnolo è promesso sposo e se si andasse in questa direzione le parti dovrebbero sistemare solo alcuni dettagli per chiudere.