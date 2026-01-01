Chiesa Juve, ritorno in bilico? Quella rivale vuole beffare a tutti i costi la squadra bianconera - Calcio News 24

Intrigo Chiesa-Juve: l’Inter studia lo sgarbo e la scommessa tattica. La situazione attuale

Mentre le cronache sportive si concentravano sul possibile ritorno di Joao Cancelo, il mercato dell’Inter si prepara a un colpo di scena clamoroso, capace di riaccendere il derby d’Italia. Secondo un’indiscrezione lanciata da Libero, i radar nerazzurri si sono spostati con decisione su Federico Chiesa. L’esterno della Nazionale, il cui addio forzato aveva chiuso il capitolo Chiesa-Juve la scorsa estate, sta vivendo un vero incubo sportivo al Liverpool sotto la guida di Arne Slot.

Un ritorno in Italia per ritrovare la Nazionale

I numeri dell’ex bianconero in Premier League sono impietosi: appena 392 minuti giocati e una sola presenza da titolare. Questa situazione sta alimentando le voci di un “trasloco di massa” per i talenti italiani all’estero, desiderosi di ritrovare spazio per convincere il C.T. Rino Gattuso. In questo contesto, l’ombra del binomio Chiesa-Juve torna a farsi sentire: se da un lato si ipotizza un clamoroso ritorno a Torino come “cavallo di ritorno”, l’Inter sta studiando il piano per la beffa perfetta.

La mossa dell’Inter: il nuovo ruolo

La strategia della “Beneamata” non è solo un’operazione di disturbo contro i rivali storici. L’idea di Marotta e Ausilio è una scommessa tattica precisa: trasformare il classe ’97 in un “quinto” a tutta fascia nel 3-5-2. Questa metamorfosi permetterebbe all’Inter di bruciare la concorrenza legata alla nostalgia Chiesa-Juve, offrendo al calciatore una nuova vita calcistica in un ruolo inedito ma potenzialmente devastante.

Se l’affare dovesse concretizzarsi, l’Inter non solo si assicurerebbe un top player in cerca di riscatto, ma firmerebbe uno degli sgarbi più rumorosi della storia recente del calciomercato, chiudendo definitivamente ogni porta a un possibile riavvicinamento nel tormentato rapporto Chiesa-Juve.