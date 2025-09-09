Chiesa chiesto in Turchia: la risposta del Liverpool al sondaggio da parte del Besiktas. L’esterno non è stato preso in considerazione da Gattuso

Mentre in Turchia il calciomercato vive le sue ultime ore febbrili, con la chiusura fissata per venerdì 12 settembre, un’interessante trama di mercato ha coinvolto un nome di spicco del calcio italiano: Federico Chiesa. Il Besiktas ha infatti tentato un assalto per l’attaccante classe 1997, ricevendo però un secco no da parte del Liverpool, attuale club del giocatore.

La mossa del club turco era stata audace ma logica, innescata da una decisione sorprendente e per certi versi clamorosa dell’allenatore dei Reds, Arne Slot: la pesante esclusione di Chiesa dalla lista UEFA per la Champions League. Nonostante questa bocciatura, che di fatto marginalizza il giocatore dalla competizione europea più prestigiosa, il Liverpool ha deciso di non privarsene, bloccando il suo trasferimento. Di fronte al rifiuto, il Besiktas ha immediatamente virato su altri profili, chiudendo per due esterni della stessa età di Chiesa: il ceco Vaclav Cerny, acquistato per 6 milioni dal Wolfsburg, e l’ex Roma Cengiz Ünder, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Fenerbahce.

Si delinea così una situazione paradossale per l’ex talento di Fiorentina e Juventus. Arrivato ad Anfield solo un anno fa per 12 milioni di euro più bonus, Chiesa è legato al Liverpool da un ricco contratto fino al 2028 da circa 7,5 milioni netti a stagione. Finora il suo rendimento parla di 17 presenze con 3 gol e 2 assist, numeri che evidentemente non sono bastati a garantirgli un ruolo centrale. Questa precarietà a livello di club si riflette anche in Nazionale: il nuovo CT Gennaro Gattuso non lo ha convocato per le recenti vittorie contro Estonia e Israele, pur specificando di tenerlo in considerazione per il futuro. Il messaggio, però, è chiaro: per riconquistare l’Azzurro, Chiesa dovrà prima ritrovare il suo posto al sole a Liverpool.