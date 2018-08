L’agente del giocatore del Chievo Emanuele Giaccherini, Furio Valcareggi, ha rilasciato un’intervista parlando del campionato e del suo assistito

A due giorni dalla sconfitta contro la Juventus nel primo turno di Serie A, l’agente dell’esterno del Chievo Emanuele Giaccherini, Furio Valcareggi ha parlato a Radio CRC. Il giocatore è stato uno dei migliori in campo del match, servendo l’assist vincente a Stepinski per l’1-1 e realizzando la rete del momentaneo vantaggio gialloblù su calcio di rigore. I bianconeri, però, hanno poi ribaltato la gara portando a casa i tre punti in palio. Il procuratore ha dichiarato che Giaccherini contro la Juve ha disputato un’ottima partita, riuscendo poi a parlare al termine del match con Cristiano Ronaldo.

Secondo Valcareggi, la squadra di Allegri rimane la favorita numero uno per la vittoria dello Scudetto: «La squadra vista in campo contro il Chievo annulla tutte le possibilità delle altre squadre di poter lottare per lo scudetto. Sono degli extraterrestri, hanno meritato di vincere creando tantissime occasioni. Inoltre quando hai pure CR7 in squadra non ce n’è per nessuno». Subito dopo i bianconeri, secondo l’agente ci sono Napoli ed Inter a contendersi il secondo posto, le quali hanno fatto entrambe un mercato intelligente.

Infine il procuratore del giocatore ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in merito all’esperienza, non troppo fortunata, di Giaccherini al Napoli spiegando che l’esterno non ha trovato spazio nella squadra partenopea per delle incomprensioni tattiche con Maurizio Sarri che lo schierava come ala destra invece che come interno.