Chievo escluso dalla Serie B: la replica della società. Il comunicato

Il Chievo Verona comunica la sua posizione dopo la decisione del Consiglio della FIGC in merito all’esclusione dalla Serie B.

«AC ChievoVerona prende atto della decisione del Consiglio Federale della Figc e, ribadendo di aver operato in linea con le normative vigenti e federali per l’iscrizione al campionato di Serie B 21/22 annuncia di essere già al lavoro per il ricorso al Collegio di garanzia del CONI».