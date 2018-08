La moglie di Sorrentino vs. Ronaldo: «Uomini veri e non: guardare le differenze» – FOTO

La moglie del portiere del Chievo, Stefano Sorrentino, ha pubblicato su Instagram un post contenente uno sfogo probabilmente contro Cristiano Ronaldo

Durante la gara contro la Juventus, il portiere del Chievo, Stefano Sorrentino, scontrandosi con Cristiano Ronaldo ha rimediato un brutto infortunio che lo terrà lontano dal campo per alcune settimane. L’estremo difensore, oggi una volta dimesso dall’ospedale, ha voluto ringraziare i propri tifosi per l’affetto dimostratogli, rassicurandoli anche sulle proprie condizioni.

Al contrario, la moglie del giocatore dei Clivensi ha voluto attaccare su Instagram un “campione” della Juventus, probabilmente CR7, postando una foto che ritraeva le immagini dello scontro tra il marito e il portoghese accompagnata da questa didascalia: «Mi sono trattenuta fino ad ora cercando di essere forte e di guardare solo ciò che di veramente importante e significativo era per me e la mia famiglia. ovvero il nostro perno e la nostra colonna portate Stefano. Poi sui social leggo di tutti e faccio l’indifferente perché non voglio rovinarmi la gioia di vedere il mio compagno a casa che anche se ammaccato sorride. Ma ora guardando queste immagini mi viene solo da dire…GUARDATE LE DIFFERENZE! I campioni per essere chiamati tali per prima cosa devono essere UMANI! Mi dispiace ma non posso ammirare questo campione! Posso ammirare UOMINIV ERI come la mia metà privo di conoscenza e lui Tomovic che fa il possibile per aiutarlo! Grazie a chi ha buon cuore, umanità, dignità e sani principi! VERGOGNA per chi insulta, critica, esulta o peggio ancora osserva e se ne va! Meditate gente meditate!».