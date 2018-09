Chievo-Torino gol e highlights: la sintesi del match del Bentegodi. Le azioni salienti della partita della 7ª giornata di Serie A – VIDEO

Due squadre che non hanno iniziato al meglio la stagione. Chievo e Torino si sfidano al Bentegodi di Verona per provare a rialzarsi e iniziare a correre anche in classifica. I granata vogliono confermare i passi in avanti visti contro l’Atalanta mentre gli scaglieri non possono più permettersi di perdere punti sulle dirette concorrenti.

CHIEVO (4-3-2-1) – Sorrentino; Cacciatore, Rossettini, Barba, Depaoli; N. Rigoni, Radovanovic, Giaccherini; Birsa, Leris; Djordjevic

TORINO (3-4-2-1) – Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Meite, Rincon, Aina; Soriano, Edera; Belotti.

CHIEVO-TORINO 0-1 – Zaza segna il primo gol con la maglia del Torino! Bellissimo il passaggio filtrante di Berenguer per l’attaccante del Toro che si inserisce e calcia un pallone che si insacca nell’angolino destro della porta di Sorrentino