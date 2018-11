Nonostante la terza sconfitta di fila sotto la sua gestione, Ventura è soddisfatto della prova del Chievo

Al termine dell’incontro perso in casa con il Sassuolo, il tecnico del Chievo, Ventura, si dice soddisfatto nonostante la terza sconfitta consecutiva: «Sono contento, capisco che possa passare anche per demente, ma devo guardare necessariamente oltre al risultato e allora dico che sono soddisfatto della prestazione». Sembra, quindi un film già visto, con la situazione che precipita – il Chievo rimane a -1 in classifica, distante 8 punti dalla zona salvezza – e Ventura che è felice nonostante tutto. L’ex ct della Nazionale ha poi aggiunto: «Non abbiamo mai sofferto: la rete del Sassuolo è stata casuale. Nella ripresa abbiamo alzato l’intensità e l’aggressività e per 70 minuti abbiamo giocato alla pari con il Sassuolo».

Ventura ha poi concluso, così, la sua conferenza stampa: «Io devo lavorare per creare i presupposti giusti per poter vincere le partite. Contro il Sassuolo questi presupposti si sono intravisti e sono dell’idea che questo gruppo abbia fornito un’altra prestazione in crescita. Se per arrivare a questo dovremo passare per altre sconfitte, pazienza. Ma la strada l’abbiamo tracciata e dobbiamo continuare a percorrerla».