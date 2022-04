Chilavert annuncia la sua candidatura alle elezioni in Paraguay

Il portiere paraguayano ha annunciato la sua candidatura per le elezioni presidenziali del suo paese del 2023 come candidato indipendente.

Chilavert, leggendario portiere e goleador paraguyano “scende in campo” ancora una volta per il suo paese. Ha infatti deciso di candidarsi alla presidenza del suo paese per le elezioni del 2023 come candidato indipendente.

«Creeremo un partito indipendente che possa essere un’opzione per il popolo paraguaiano e che non farà accordi con altri partiti che sono collusi con l’attuale sistema politico – ha commentato l’ex portiere – al massimo a fine aprile lanceremo questo partito in modo che la gente non veda capi, uomini d’affari o padrini che lo gestiscono. L’unica cosa che voglio è far crescere il nostro paese e dare alle generazioni future un’opzione di vita migliore dell’attuale, oltre a cancellare la corruzione e l’impunità attuale»