 Chivu già a rischio? Spuntano le quote esonero e quella suggestione per il post
Chivu già a rischio? Spuntano le quote esonero e quella suggestione per il post

1 minuto ago

Chivu Monza Inter 2

Chivu già a rischio? Spuntano le quote esonero e quella suggestione per il post. Il tecnico dell’Inter ko due volte nelle prime tre

ppena tre giornate di campionato e l’Inter si ritrova già a inseguire. La sconfitta nel Derby d’Italia contro la Juventus ha lasciato ferite profonde, non solo per il prestigio della sfida, ma per una classifica che ora segna un preoccupante -6 dalla vetta. Un inizio di stagione da incubo per i nerazzurri e per il loro nuovo tecnico, Cristian Chivu, la cui panchina inizia a traballare pericolosamente.

Subentrato a Simone Inzaghi dopo la deludente finale di Champions League persa contro il Paris Saint-Germain, il tecnico romeno si trova ora al centro del mirino. Il doppio KO consecutivo contro Udinese e Juventus ha cancellato l’entusiasmo iniziale, facendo emergere dubbi sulla sua esperienza. I numeri, del resto, sono impietosi: con soli 3 punti in 3 partite, l’Inter ha eguagliato il peggior inizio di stagione dell’era dei tre punti, un record negativo che risaliva alle stagioni 2000/01 e 2011/12.

Inevitabilmente, i principali siti di scommesse hanno registrato il malcontento, facendo crollare le quote relative a un suo possibile esonero entro Natale. La fiducia nel tecnico vacilla, come dimostrano le lavagne dei bookmaker: si va dal 3.75 di StarCasinò, al 4.00 di NetBet, fino al 4.50 di Sisal.

In questo clima di incertezza, tra i tifosi più nostalgici inizia a serpeggiare un sogno, un nome che a Milano evoca ricordi indelebili: José Mourinho. L’eroe del Triplete, reduce dall’esonero di fine agosto con il Fenerbahce, rappresenterebbe per molti la scossa necessaria per ricompattare un ambiente scosso. Tuttavia, nonostante il fascino dell’ipotesi, i bookmaker restano molto cauti. Un clamoroso ritorno dello Special One a San Siro è infatti considerato un’opzione remota, bancata a una quota elevata di 25 da Eurobet, Goldbet e Planetwin365. Per ora resta un sogno, mentre per Chivu il presente è già un esame da non fallire.

