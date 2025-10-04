Chivu: «Noi dominanti. Dumfries fa bene ad essere inca…to. Juve-Milan? No guardo la NFL». Le dichiarazioni del tecnico dell’Inter

Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Cremonese, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha commentato così la vittoria roboante ottenuta per 4 a 1 nel match valevole per la 6^ giornata del campionato di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

L’ATTEGGIAMENTO E LA CATTIVERIA DELL’INTER, QUESTA SQUADRA HA ANCORA FAME. IL GOL SUBITO UNA MACCHIA SULLA PARTITA – «Per una volta mi prendo quello che di buono abbiamo fatto perché siamo stati dominanti, abbiamo creato tanto, ci siamo divertiti, abbiamo avuto il piglio giusto, siamo stati aggressivi ma anche ordinati. Abbiamo segnato su pressioni fatte bene. Pazienza per il gol subito. Mi prendo 85 minuti di tanta qualità e aggressività. Contento di questo gruppo».

ANALISI – «Possiamo migliorare, però bisogna essere anche consapevoli e contenti di ciò che stiamo facendo. Riusciamo a dare continuità ai risultati e al modo di approcciare le partite. oggi mi ha fatto piacere vedere questa squadra in campo che ha giocato bene e si è divertita».

MIGLIORARE LA PRESTAZIONE DI OGGI E’ DIFFICILE? – «La perfezione non esiste e non la stiamo neanche cercando. Cerchiamo solo di divertirci, di aver passione, di fare le cose per bene, di mettere in difficoltà il loro piano di gioco. Trovare la pazienza quando attacchi un blocco basso. Direi che oggi abbiamo fatto un po’ tutto ma devo sempre trovare qualcosa da dire alla squadra e sicuramente ne troverò»

SU BONNY – «Sono felice per il gol, per il fatto che ha aiutato la squadra e fatto una buona prestazione. Lui e Pio danno il loro contributo, alzano l’asticella. Tutto il gruppo è felice per il loro ingresso e per quello che fanno»

LA RABBIA DI DUMFRIES AL MOMENTO DELLA SOSTITUZIONE – «Fa bene ad essere incazzato. Quando uno viene sostituito bisogna che lo sia, con me, con se stesso e con il mondo. Denzel è una bravissima persona. Un pugno al pallone non significa niente. E’ un giocatore importante per noi, per l’Olanda, e sono felice di cosa sta facendo, sempre consapevole che come gli altri può dare di più»

OMANI JUVE MILAN? – «No, io guardo l’NFL, grazie (ride, ndr.)».