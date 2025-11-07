Chivu Inter, il retroscena con la squadra dopo la sfida contro il Kairat in Champions: duro sfogo negli spogliatoi, cosa è successo

Chivu Inter, dopo la vittoria sofferta dei nerazzurri contro il Kairat in Champions ha avuto un confronto acceso con la squadra negli spogliatoi

Cristian Chivu non ha nascosto la propria delusione per l’atteggiamento dell’Inter nella sofferta vittoria di Champions League contro il Kairat Almaty. Al termine della gara, il tecnico rumeno ha scelto di rimandare l’incontro con i giornalisti per confrontarsi subito con la squadra negli spogliatoi. Secondo quanto riportato da Pietro Guadagno da Milano, il faccia a faccia è stato acceso: il messaggio ai giocatori è stato chiaro, la prestazione non è stata all’altezza delle aspettative.

Durante i novanta minuti Chivu era apparso più nervoso del solito, spesso a bordo campo a richiamare i suoi con gesti e indicazioni. Nel dopopartita ha rincarato la dose a porte chiuse, sottolineando la mancanza di intensità e concentrazione nella gestione della partita. Alla vigilia aveva chiesto lucidità e applicazione, ma non le ha viste in campo.

Dopo il confronto interno, come riportato dal Corriere dello Sport, l’allenatore si è preso qualche minuto di pausa prima di presentarsi davanti ai microfoni. Lì ha scelto la via dell’autocritica: «La responsabilità è mia. Evidentemente non sono riuscito a trasmettere le giuste motivazioni. Per me è una lezione». Una dichiarazione che riflette la sua filosofia: proteggere i giocatori in pubblico, ma richiamarli con fermezza in privato.

Ora lo sguardo è rivolto alla sfida di San Siro contro la Lazio. Chivu vuole evitare cali di tensione dopo il buon avvio europeo: il rischio è quello di sottovalutare gli avversari e abbassare la soglia di attenzione. L’obiettivo è ritrovare compattezza e ritmo, per rivedere l’Inter solida e dominante delle ultime settimane. Il messaggio nello spogliatoio è stato recepito: testa bassa, lavoro e nessun alibi.

