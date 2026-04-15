Chivu Inter, il futuro si costruirà insieme! Scudetto e poi rinnovo: il tecnico avrà un peso maggiore sul mercato! 2 i nomi sul tavolo

Chivu Inter, avanti insieme verso il futuro! C’è l’ok di Oaktree al prolungamento di contratto del tecnico, che avrà più poteri lato mercato

Secondo La Gazzetta dello Sport, il futuro di Cristian Chivu sarà ancora all’Inter. Il club nerazzurro, infatti, avrebbe già impostato il rinnovo del contratto dell’allenatore romeno, con l’idea di formalizzare tutto dopo la conquista matematica dello scudetto. La linea della società sarebbe chiara: confermare senza esitazioni il tecnico scelto dieci mesi fa per guidare la squadra in un momento delicatissimo e rilanciare con lui un nuovo ciclo. La Gazzetta spiega che l’attuale accordo, in scadenza nel 2027, verrebbe allungato almeno fino al 2028, con la possibilità di inserire anche un’opzione ulteriore. Ma non cambierebbe soltanto la durata: crescerebbe in modo sensibile anche l’ingaggio, che passerebbe dai 2,5 milioni attuali a una cifra compresa tra i 4 e i 5 milioni, allineando Chivu alla fascia più alta degli allenatori del campionato.

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Chivu Inter, il nuovo contratto porterà anche più peso nelle scelte di mercato

Il progetto, sempre secondo La Gazzetta dello Sport, non si fermerà al semplice rinnovo. L’idea dell’Inter sarebbe infatti quella di costruire una squadra ancora più vicina alle idee del proprio allenatore, affidandogli un ruolo più centrale anche nelle valutazioni di mercato. Negli ultimi mesi Chivu ha già iniziato a incidere nelle scelte tecniche, ma dalla prossima estate il suo peso potrebbe aumentare ulteriormente. Il quotidiano parla di un tecnico in versione sempre più “manager”, ascoltato con grande attenzione dalla dirigenza sia sul profilo dei rinforzi sia sull’evoluzione tattica della squadra. In questo senso resterebbe viva anche l’idea di discostarsi, almeno in parte, dal tradizionale 3-5-2, con la possibilità di lavorare su un sistema più elastico, vicino al 4-3-2-1 o comunque a una struttura più fluida. Sul tavolo, per il mercato, ci sarebbero già profili come Muharemovic e Palestra, ma più in generale la richiesta del tecnico sarebbe quella di aggiungere muscoli, corsa, centimetri e maggiore imprevedibilità offensiva.

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Chivu Inter, l’obiettivo è aprire un nuovo ciclo dopo la rinascita nerazzurra

La conferma di Chivu viene letta dalla Gazzetta come la naturale conseguenza del lavoro svolto in questa stagione. Dopo un contesto iniziale difficile, segnato da tensioni, cambiamenti e dalla necessità di ricostruire sul piano mentale un gruppo reduce da un finale traumatico, il tecnico romeno avrebbe ridato equilibrio e identità alla squadra. Proprio per questo il rinnovo viene considerato un atto coerente con il percorso fatto fin qui. La nuova Inter, dunque, dovrebbe nascere a immagine e somiglianza del suo allenatore: meno emergenziale, più pianificata, più moderna nelle idee e più forte nella struttura. Per il club nerazzurro, il rinnovo di Chivu non rappresenterebbe soltanto una conferma, ma il primo vero mattone del futuro.