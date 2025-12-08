Chivu si racconta sui canali Uefa: «Dell’Inter ti innamori subito. Sono una persona migliore. 2010? Erano 45 anni che l’Inter non la vinceva, è stato bello per questo»

Chivu si racconta sui canali Uefa. Alla vigilia del match contro il Liverpool il tecnico dell’Inter ha parlato così tra Champions e vita personale

Alla vigilia della super sfida di Champions League Inter Liverpool, Cristian Chivu si è raccontato ai microfoni dei canali ufficiali UEFA, aprendo una finestra sulla sua carriera, sul legame con il club nerazzurro e sulla sua filosofia di vita e di lavoro.

L’AMORE PER L’INTER – «Dell’Inter ti innamori subito, ti innamori per la sua storia. Ho trascorso un sacco di anni in questa società, sia come giocatore che come allenatore, avendo iniziato qui il mio percorso da tecnico nel settore giovanile per sei anni. Adesso ho una grande e bella responsabilità nel fare l’allenatore della Prima Squadra»

LA CHAMPIONS VINTA NEL 2010 – «Erano 45 anni che l’Inter non la vinceva. È stato bello perché abbiamo vinto il Triplete, ma non bisogna accontentarsi solo di quello. Stiamo cercando di costruire qualcosa di importante perché i grandi uomini ci sono anche oggi in questa squadra, che hanno bisogno di sostegno, fiducia e autostima per avere poi la possibilità di raggiungere qualcosa di importante».

OBIETTIVI – «Non mi metto mai a pensare a quello che potrei raggiungere io, sono una persona che pensa sempre alla felicità degli altri. Non ho più l’ego, forse l’ho perso nel giorno che mi sono fatto male alla testa. Quel giorno ho bevuto qualche caffè con la morte… Ora sono più resiliente, forse, perché ho vissuto delle cose non belle dal punto di vista mentale e fisico. Direi che la mia seconda vita è quella di un’altra persona, migliore di quella di prima».

