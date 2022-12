Christillin: «Infantino? Il suo mestiere è guardare le partite. Su Ronaldo...»

Evelina Christillin, membro UEFA e FIFA, ha parlato del presidente Infantino e affrontato l’argomento Cristiano Ronaldo

Evelina Christillin, membro UEFA e FIFA, ha parlato ai microfoni di Rai 1 durante la trasmissione ‘Il Circolo dei Mondiali’.

INFANTINO – «Il suo mestiere è quello di guardare le partite. Prende uno stipendio piuttosto importante e il Mondiale c’è ogni quattro anni: gli stipendi sono pubblici, guadagna 1,8 milioni all’anno».

RONALDO – «Forse è un capitano scomodo, ma con il suo commissario tecnico non si è comportato in modo sportivo. Anche lui deve rispettare delle gerarchie perché non è diverso dagli altri. Non dimentichiamoci che in questo momento è senza squadra e a breve andrà a giocare in Arabia Saudita con un contratto da 200 milioni: non ci fa tanta pena».