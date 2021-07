Cile eliminato, furia Vidal: «Arbitro pagliaccio, padrone dello spettacolo»

Il Cile è stato eliminato dal Brasile nei quarti di finale di Euro 2020: ecco le parole del centrocampista dell’Inter, Arturo Vidal

Il centrocampista dell’Inter e della nazionale cilena Arturo Vidal furioso dopo l’eliminazione della sua selezione dalla Copa America per mano del Brasile.

Vidal, come riportato da AS, si è pesantemente scagliato contro l’arbitro: «Questa partita meritava un arbitro con le mutande e non un pagliaccio, abbiamo sbagliato tutto, abbiamo sbagliato gol ma quando un arbitro non ti fa giocare perchè si crede padrone dello spettacolo è difficile».

