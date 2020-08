Cina, lo Shenzen esonera Roberto Donadoni

Roberto Donadoni è stato esonerato dallo Shenzen

È terminata, dopo poco più di un anno, l’esperienza in Cina di Roberto Donadoni. L’ex commissario tecnico della Nazionale Italiana è stato infatti esonerato dallo Shenzen.

Fatali per l’allenatore le tre sconfitte consecutive subite sulla panchina del club cinese. Una sola vittoria in questo inizio di campionato in quattro partite, un bottino troppo magro per consentirgli di mantenere l’incarico. A comunicare l’esonero, lo stesso Shenzen sul proprio sito ufficiale.