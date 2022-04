Carragher su Salah: «Non troverebbe di meglio del Liverpool in questo momento»

L’ex difensore del Liverpool, Jamie Carragher, ha parlato a Sky Sport Uk dopo la partita tra City e Reds sul futuro di Salah

«Sarebbe triste dovesse andare via da Liverpool e poi in questo momento non troverebbe nulla di meglio. Lui e il suo entourage dovrebbero capire questo e che comunque resterebbe a giocare in uno dei club più forti del Mondo e con un contratto straordinario».