Calhanoglu, telenovela finita! L'agente del centrocampista dell'Inter sorprende tutti con quella frase - Calcio News 24

Calhanoglu resta all’Inter: l’agente smentisce i rumors sul ritorno in Turchia. La situazione attuale

Negli ultimi giorni il nome di Hakan Calhanoglu è finito al centro delle voci di mercato, con indiscrezioni che lo davano vicino a un possibile ritorno in patria. I club turchi Galatasaray e Fenerbahce sarebbero stati interessati al centrocampista dell’Inter, ma è arrivata la secca smentita del suo agente, Gordon Stipic-Wipfler, che ha fatto chiarezza sul futuro del calciatore.

«Non ci sono stati colloqui con le squadre turche», ha dichiarato il procuratore. Secondo Stipic, Calhanoglu resterà all’Inter anche nella prossima stagione. Le notizie circolate in merito a un trasferimento sono state definite «totalmente infondate» e prive di qualsiasi contatto reale. L’agente ha precisato che, nonostante l’origine turca del giocatore e il suo affetto dichiarato fin da bambino per il Galatasaray, nessuna trattativa è stata mai avviata.

«Tutti sognano, da piccoli, di vestire la maglia del proprio club del cuore – ha aggiunto Stipic – ma Calhanoglu oggi è felice all’Inter e concentrato sulla sua carriera in nerazzurro. Dopo le vacanze ci saranno dei colloqui, ma riguarderanno solo aspetti professionali e valutazioni legate alla prossima stagione».

Il centrocampista classe 1994, protagonista di una stagione ad altissimo livello con la maglia dell’Inter, dove è diventato un vero punto di riferimento in mezzo al campo, non ha mai espresso alcuna volontà di lasciare Milano. L’agente ha ribadito che anche il Fenerbahce, altro club accostato al giocatore, non ha mai presentato alcuna proposta o contattato il suo entourage.

«Secondo le informazioni in mio possesso – ha concluso il procuratore – il Galatasaray ha attualmente altre priorità sul mercato. Nessuno si è seduto con nessuno, e non esiste nemmeno un tavolo per discutere».

In sintesi, il futuro di Calhanoglu è ancora legato all’Inter, dove si prepara ad affrontare una nuova stagione da protagonista. Le voci su un possibile trasferimento in Turchia sembrano, al momento, soltanto speculazioni di mercato prive di fondamento.